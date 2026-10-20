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Rubio, 'India e Usa molto vicini a un accordo di libero scambio'

NEW DELHI, 20 OTT - Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel corso della sua visita a Mumbai, ha dichiarato che India e Stati Uniti sono "molto, molto vicini" a un possibile accordo di libero scambio: lo riportano i media indiani, tra cui l'Hindustan Times e, sul proprio sito, l'agenzia Ani. "Credo che rimangano solo pochi punti da definire, quindi ritengo che si arriverà a una conclusione a breve", ha detto Rubio secondo il Times of India.

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