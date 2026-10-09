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'Rubio, Cpi corte canaglia, vieteremo le transazioni'

NEW YORK, 09 OTT - "Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa". Lo ha detto il segretario di Stato marco Rubio annunciando sanzioni alla Corte Penale Internazionale, secondo quanto riportato da Reuters sul proprio sito. "Il presidente Trump non permetterà mai alla Corte Penale Internaizonale di perseguire cittadini americani", ha messo in evidenza.

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