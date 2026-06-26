NEW YORK, 26 GIU - "Siamo lieti di annunciare un accordo quadro tra il Libano e Israele, con la mediazione degli Stati Uniti". Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio sottolineando che l'accordo è un "primo passo". Pace e sicurezza "è quello che questi due Paesi meritano", ha aggiunto Rubio.
Rubio, 'c'è accordo quadro fra Libano e Israele, è un primo passo'
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