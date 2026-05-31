Rubata la banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz, denunciato il furto

PARIGI, 31 MAG - Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato oggi di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto di un'opera emblematica dell'artista Maurizio Cattelan, dal titolo "Comedian", rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto, avvenuto ieri pomeriggio, si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, "il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione" al pubblico. Per questo, in un comunicato, il museo "condanna il furto, che danneggia il rispetto dovuto alle opere esposte". Creata nel 2019, "Comedian" è stata bersaglio di un altro gesto simile lo scorso luglio, quando un visitatore mangiò la banana, e poi rivendicò il gesto sui social. All'epoca, il Centro Pompidou non presentò denuncia, ma stavolta ha deciso di farlo perché "l'autore non è stato identificato e non è quindi possibile alcun dialogo", ha detto la responsabile della comunicazione, aggiungendo che "è la seconda volta che succede" e c'è un problema di "rispetto dell'opera". La creazione di Cattelan, che esiste in 3 esemplari, fin dalla sua prima esposizione nel 2019 a Miami, fu bersaglio della protesta di un altro artista, che mangiò la banana per denunciare il prezzo dell'opera, all'epoca 120.000 dollari. Due anni dopo, un esemplare di "Comedian" fu acquistato ad un'asta per 5,2 milioni di dollari da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. Sun mangiò poi alcuni giorni dopo la banana davanti a decine di giornalisti e influencer: "E' davvero più buona delle altre banane", esclamò dopo il primo boccone.