Ruba camion e muore gettandosi dal mezzo per sfuggire alla polizia

AOSTA, 28 APR - Un uomo è morto la notte scorsa vicino a Cha, in Valle d'Aosta, mentre stava cercando di sfuggire alla polizia dopo il furto di un camion. I due presunti complici, fuggiti in auto, sono stati arrestati in Piemonte. Da quanto ricostruito, l'uomo alla guida del mezzo aveva appena eluso un posto di blocco. Poi, nel tentativo di fuggire, si è gettato dal mezzo in corsa ed è morto sull'asfalto. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.