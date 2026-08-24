ALTAMURA, 24 AGO - Un incendio è in corso in un'area di una impresa agricola di Altamura, nel Barese, dove a bruciare è un ingente quantitativo di paglia. A lavoro ci sono i vigili del fuoco che stanno arginando le fiamme aiutati anche dai titolari dell'azienda che hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza dell'area, provvedendo a spostare altre rotoballe per evitare che il rogo si propagasse. Le operazioni di spegnimento sono complesse a causa dell'enorme quantità di materiale andato in fumo. I vigili del fuoco oltre a fermare l'incendio dovranno provvedere al raffreddamento delle aree interessate dalle fiamme.
Rotoballe in paglia a fuoco nel Barese, incendio in corso da ore
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