TRIESTE, 16 SET - È stata ritrovata questa sera, a Udine, in buone condizioni, la ragazza di 15 anni scomparsa lo scorso 11 settembre dall'ospedale pediatrico dello stesso capoluogo friulano. La giovane è stata rintracciata questa sera in città dai carabinieri della Compagnia di Udine. La famiglia è stata immediatamente avvisata e la quindicenne sarà ora riaccompagnata a casa. Per la sua scomparsa era stato lanciato un appello anche dall'associazione Penelope Friuli Venezia Giulia, che aveva diffuso sui social la fotografia e una scheda con le caratteristiche della ragazza, invitando chiunque avesse informazioni a rivolgersi alle forze dell'ordine.
Ritrovata stasera a Udine la ragazzina scomparsa lo scorso 11 settembre
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