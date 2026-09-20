BERLINO, 21 SET - In Germania la Cdu è scivolata per la prima volta fuori dal parlamentino regionale di un Land, nel Meclemburgo Pomerania Anteriore. È quello che emerge dai risultati preliminari divulgati in serata. Stando a questi il partito ha preso il 4,9%, sfiorando la soglia di ingresso che è al 5.
Risultati preliminari, la Cdu è fuori dal parlamentino in Pomerania, prima volta
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