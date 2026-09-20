BERLINO, 21 SET - L'ultradestra di Afd ha vinto le elezioni in Meclemburgo-Pomerania Anteriore con il 38,2%, mentre la Spd è arrivata al secondo posto con il 35,5%. È quello che emerge dai risultati preliminari divulgati in serata, che su questo confermano quanto emerso finora dalle proiezioni.
Risultati preliminari, Afd vince in Pomerania con il 38,2%. Spd è seconda al 35,5
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