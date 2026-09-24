Riserva di Torre Guaceto, schiuse 229 uova di Caretta caretta

BARI, 24 SET - C'era il rischio che potessero morire, confusi dalla luce artificiale, che puntualmente li attrae sulla careggiata dove poi la loro breve vita finisce tragicamente. E invece, il lavoro costante del Consorzio di gestione di Torre Guaceto (riserva naturale in provincia di Brindisi) e il contributo di decine di volontari (ufficialmente 70, a cui però, nel corso dell'estate, si sono aggiunti tanti turisti anche stranieri) ha consentito ai cuccioli di tartaruga Caretta Caretta di schiudere le uova e prendere il largo. Sono 229 le piccole tartarughe nate nella stagione 2026 a Torre Guaceto. "Un vero e proprio successo riproduttivo", riferisce il Consorzio di gestione in una nota. I siti tutelati, dove i cuccioli hanno visto la luce, si trovano sui litorali di Torre Guaceto, di Ostuni con il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e Rosa Marina, di Brindisi con Apani e Giancola, e di Casalabate. Il primo nido è stato rinvenuto il 30 giugno, mentre l'ultimo è stato registrato il 15 agosto. Il monitoraggio intensivo si è svolto ininterrottamente dal 13 agosto al 21 settembre, in prossimità delle schiuse. Al di là del risultato scientifico e biologico rilevante, quello che inorgoglisce è anche il grande aiuto pervenuto da volontari e semplici visitatori al Consorzio di gestione, con turisti che si sono offerti a monitorare e tutelare i nidi. Tra questi, ci sono Pasquale, 75 anni, "simbolo della dedizione senza età", come lo descrive il Consorzio, e Marco, il volontario più piccolo, di anni 9, che ha resistito accanto ai volontari più adulti fino alle prime ore dell'alba. E poi, una famiglia originaria della Repubblica Ceca, i cui componenti, arrivati in spiaggia come seplici turisti, hanno stravolto i propri piani, prolungando la vacanza perché affascinati dalle attività di tutela. "E' un successo di comunità", commenta il presidente del Consorzio di Gestione Stefano Convertini.
Riserva di Torre Guaceto, schiuse 229 uova di Caretta caretta
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