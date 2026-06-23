BERLINO, 24 GIU - I primi treni in Germania riprendono a circolare dopo il blocco totale della circolazione ferroviaria deciso dalla Deutsche Bahn a causa di un importante guasto al segnale di comunicazione. Lo hanno scritto la Bild e l'agenzia Dpa. Lo stop ha riguardato tutto il territorio della Repubblica federale.
Riprendono a circolare i primi treni in Germania
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