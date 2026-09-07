(di Valentina Roncati) ROMA, 07 SET - Suona stamane la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma saranno i primi in Italia a rientrare in classe: oltre 85mila bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Nelle valli ladine, invece, torneranno sui banchi 2.895 giovani. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno, il 10 settembre, quelli della Provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il 16 ad Abruzzo, Basilicata, Sardegna. A chiudere sarà, il 17 settembre, la Puglia.
Riparte la scuola, oggi suona la campanella a Bolzano
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