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Rinviato il rientro di Di Battista in Italia

ROMA, 05 SET - "Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti". E' quanto si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato M5s. Il rientro di Di Battista in Italia, da Cuba dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.

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