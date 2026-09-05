ROMA, 05 SET - "Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti". E' quanto si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato M5s. Il rientro di Di Battista in Italia, da Cuba dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
Rinviato il rientro di Di Battista in Italia
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