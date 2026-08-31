MADRID, 31 AGO - L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina, vicino Huelva, in Andalusia, in Spagna, a seguito del ritrovamento della cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento, è stato rilasciato, secondo quanto informano all'ANSA fonti della Guardia Civil. Una volta completato il sopralluogo tecnico da parte della squadra di polizia giudiziaria sul luogo dell'accaduto e una volta inserita la relazione forense preliminare nel fascicolo dell'inchiesta, l'autorità giudiziaria ha decretato la libertà del detenuto, segnalano le fonti.
Rilasciato l'italiano fermato per la morte della compagna in Andalusia
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