SAN JUAN, 06 SET - Il cantante portoricano Ricky Martin esclude un ritorno sul palco con la storica band dei Menudo in occasione del 50esimo anniversario del gruppo. Durante la sua visita alla Mostra del cinema di Venezia, l'artista ha però lasciato aperta la possibilità di assistere al tour celebrativo. In un'intervista all'agenzia Efe il cantante ha chiarito la sua posizione riguardo all'evento. "Non credo che ci sarò. Forse visiterò uno dei palchi", ha spiegato sorridendo. Pur ricordando con affetto i suoi esordi musicali, la popstar ha ribadito di aver ormai voltato pagina nella sua carriera. "Credo che anche per me sia passata. Sono molto grato per quello che è stato, ma siamo in un altro posto", ha concluso l'artista.
Ricky Martin esclude il ritorno sul palco con i Menudo
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