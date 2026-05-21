Ricerche dei resti di Pamela Genini, ispezionate anche alcune grotte

BERGAMO, 21 MAG - Anche alcune grotte della zona montana di Sant'Omobono Teme sono state ispezionate oggi nella ricerca dei resti di Pamela Genini. In azione, accanto alle due unità cinofile dell'Arma dei carabinieri giunte da Firenze, anche gli speleologi del Soccorso alpino, che hanno appunto controllato alcune grotte dell'area. Si tratta del terzo giorno di ricerche nella zona attorno alle abitazioni di Francesco Dolci e dei suoi parenti, oltre che ieri nei pressi del Santuario della Cornabusa, che si trova appunto in una cavità naturale e che la stessa Pamela, secondo quanto ha riferito più volte Dolci, era solita frequentare con lui.