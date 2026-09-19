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Ricciardi (M5S), anche per scelta leader si coinvolgano le persone

MILANO, 19 SET - "Nel Movimento funziona così, noi coinvolgiamo le donne e gli uomini per scrivere il programma perché se lo si esprime insieme alle persone non si sbaglia mai". Lo ha detto il capogruppo del M5S alla Camera Riccardo Ricciardi, dal palco di Nova a Milano. "E anche se ci sarà da decidere il leader che dovrà guidare la coalizione se si consulteranno le persone non si sbaglierà - ha aggiunto -, perché quando si coinvolge il popolo non si sbaglia mai". "A marzo le persone non hanno ascoltato i giornali di Angelucci, sono andate a votare e hanno salvato la Costituzione", ha concluso.

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