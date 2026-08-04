POZZUOLI, 04 AGO - Si è conclusa la manifestazione di protesta dei cittadini che ha bloccato per circa un'ora il porto di Pozzuoli. E' stato concordato che una delegazione incontrerà domani a Napoli il ministro Piantedosi, atteso per un punto con i sindaci dell'area flegrea sulla situazione del bradisismo dopo l'ultimo sciame sismico. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ribadito la necessità di assicurare la libera circolazione delle navi traghetto in partenza e in arrivo dalle isole di Ischia e Procida. Il porto era presidiato dalla polizia. Dopo la conferma dell'incontro con il ministro dell'Interno, i manifestanti hanno deciso di interrompere la protesta e di sbloccare il porto. La circolazione dei traghetti da e per le isole di Ischia e Procida è così tornata regolare, dopo che una nave in arrivo è stata dirottata su Napoli e altre due hanno fatto registrare ritardi.
Riaperto il porto di Pozzuoli, conclusa la manifestazione di protesta
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