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Reuters, 'Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco dalle 15'

ROMA, 19 GIU - Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16 ora locale di oggi (le 15 italiane). Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario statunitense. "Hezbollah e Israele hanno concordato un cessate il fuoco", ha affermato il funzionario in via confidenziale, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. "A quanto ci risulta, dopo lo scambio di fuoco avvenuto oggi, Israele e Hezbollah sono ora in un cessate il fuoco".

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