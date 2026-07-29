ROMA, 29 LUG - L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. E' quanto si legge sul sito di Reuters, che cita tre fonti a conoscenza dell'accordo. L'acquisto, del valore di 60-70 milioni di dollari, rappresenta uno dei maggiori sforzi noti compiuti da Teheran per rafforzare le proprie difese aeree a corto raggio dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele.
Reuters, 'Iran riceverà 400 lanciamissili antiaerei cinesi'
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