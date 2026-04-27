Rettrice Università Cattolica Milano Beccalli oggi a Forum ANSA

ROMA, 27 APR - La rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Elena Beccalli, sarà oggi alle ore 15,15 ospite di un forum ANSA a Roma. Tra i temi al centro del dialogo con il direttore dell' agenzia, Luigi Contu, il Piano strategico 2026-2028 dell'ateneo, la prosecuzione del Piano Africa, l'istituzione della Scuola dei Saperi, il lancio della piattaforma FutureLearn e i temi al centro dell'assemblea delle Università cattoliche europee (Fuce) che si terrà a Zagabria in maggio e di cui la rettrice Beccalli è presidente.