NEW YORK, 03 NOV - Prendendo esempio dal presidente Donald Trump il deputato repubblicano Mike Lawler, impegnato in una difficile corsa per la rielezione nello Stato di New York, ha vietato ai giornalisti della Bloomberg di partecipare a tutti gli eventi della sua campagna organizzati in proprietà private, compresa la festa della notte elettorale, a causa di un articolo sgradito. La decisione, arrivata nelle volata finale di una delle competizioni più combattute dello Stato di New York, è stata comunicata ieri per email ai reporter dell'agenzia. Il provvedimento è stato preso dopo la pubblicazione su Bloomberg Law di un articolo relativo alla denuncia per pratiche lavorative scorrette contro Lawler e alcune società di consulenza da parte 12 addetti alla propaganda 'porta a porta'. Secondo Bloomberg, la campagna del deputato non aveva risposto immediatamente a una richiesta di commento. Lo staff di Lawler sostiene invece di aver ricevuto un tempo insufficiente per replicare e nega di aver assunto direttamente i lavoratori coinvolti nella controversia, affermando che erano alle dipendenze di un comitato politico (Pac) esterno.
Repubblicano esclude la Bloomberg da eventi dopo un articolo sgradito
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