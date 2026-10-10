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Renzi, se qualcuno mette veto noi comunque corriamo ma meglio stare insieme

FIRENZE, 10 OTT - "Noi non dobbiamo chiedere il permesso per essere nella scheda elettorale. Se qualcuno mette il veto noi comunque corriamo, meglio se stiamo insieme. Noi non mettiamo veti su nessuno". Così il leader Iv Matteo Renzi intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze.

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