Renzi, se il centrosinistra non si divide è davanti al centrodestra

ROMA, 10 APR - "Il centrosinistra se non si divide deve stare davanti al centrodestra. Noi domani partiamo con le primarie delle idee, io sulle primarie vedo due ipotesi: se si va a votare in primavera del 2027 fai le primarie nell'autunno del 26 se invece si va a votare a giugno a scadenza naturale della legislatura, si possono fare nella primavera del 2027. Io non voterà Giuseppe Conte alle primarie ma se stai alla primarie chi le vince ha il diritto di essere sostenuto dagli altri. Chi firma la carta dei valori deve dire chi vince lo sostengo". Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso di Sky Start. "Mi piacerebbe che ci sia una candidata o candidato dell'area riformista - dice - che sappia allargare. Io voterei Silvia Salis ma non credo che si candidi alle primarie, lo ha detto lei stessa. I nomi comunque arrivano dopo, prima arrivano le proposte".