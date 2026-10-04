FIRENZE, 04 OTT - "Lanciamo un appello a tutti i centristi, il mio grande appello va ai riformisti, in particolare di Forza Italia: lasciate il partito e venite con noi, non potete stare con chi nega l'Europa. Le porte sono aperte e sono certo che qualche segnala arriverà a breve". Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi nel suo intervento conclusivo alla Leopolda a Firenze.
Renzi, 'appello a centristi e ai riformisti di Forza Italia, venite con noi'
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