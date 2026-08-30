REJK'JAVIK, 30 AGO - Il "no" è in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea, secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine. Con il 51,8% contro il 48,2%, il "no" è avanti di 3,6 punti rispetto al "sì". Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il "no".
Referendum sull'Ue in Islanda, 'no' in vantaggio mentre lo spoglio volge al termine
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