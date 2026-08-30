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Referendum sull'Ue in Islanda, 'no' in vantaggio mentre lo spoglio volge al termine

REJK'JAVIK, 30 AGO - Il "no" è in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea, secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine. Con il 51,8% contro il 48,2%, il "no" è avanti di 3,6 punti rispetto al "sì". Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il "no".

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