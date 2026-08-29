REYKJAVIK, 29 AGO - In Islanda continua lo spoglio relativo al referendum sulla possibile ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione europea. Secondo gli ultimi aggiornamenti del sito islandese visir.it, ora è leggermente in vantaggio il 'sì' con il 51,52% dei voti scrutinati (34.626 voti). Il 'no' ha invece raccolto 32.587 preferenze (48,48%). Il sì è nettamente in vantaggio nella circoscrizione della capitale Reykjavik.
Referendum Islanda sui negoziati Ue, è testa a testa tra 'sì' e 'no'
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