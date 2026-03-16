Referendum, in provincia di Treviso strappati i manifesti per il No

TREVISO, 16 MAR - Manifesti elettorali del Comitato provinciale di Treviso "Società civile per il No nel referendum costituzionale" sono stati strappati nel fine settimana nelle zone del tempio di Ormelle e di Meduna (Treviso). Vandalizzati anche manifesti del Pd con scritte e svastiche. Lo denuncia il referente del Comitato, Michele Seno. "Gesti codardi dei soliti noti. Non si strappano solo i manifesti ma si calpesta il diritto alla libertà di espressione politica e all'informazione di cittadini e cittadine - dichiara Seno -. Stiamo vivendo un clima politico sempre più teso, dove viene meno il confronto responsabile tra posizioni antagoniste. La mancata presenza di un'autorevole controparte all'incontro con Piercamillo Davigo dello scorso sabato ne è testimonianza". Sull'accaduto sono state allertate la Questura di Treviso e le forze dell'ordine e si provvederà alla sostituzione dei manifesti strappati e vandalizzati.