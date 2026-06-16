COMO, 16 GIU - I soccorritori hanno recuperato il corpo dell'uomo di 37 anni che si trovava al volante dell'auto che la notte scorsa è caduta nel lago di Como precipitando lungo una scarpata accanto alla strada statale Regina, tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como). Il corpo dell'automobilista, probabilmente sbalzato dall'abitacolo prima che il veicolo finisse in acqua, è stato ritrovato tra le rocce e gli alberi. La giovane donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata in prognosi riservata. Sarebbero quattro le auto coinvolte nell'incidente: feriti anche due ragazzi di 29 e 30 anni a bordo di una terza vettura (illeso invece il conducente della quarta auto). L'incidente, in base a una prima ricostruzione - sarebbe stato provocato da un'auto condotta da un cittadino straniero residente a Saronno fuggito a piedi dopo l'impatto prima dell'arrivo di soccorritori e carabinieri, che sono comunque riusciti a rintracciarlo e a fermarlo poco più tardi.
Recuperato il corpo dell'uomo precipitato in auto nel lago di Como
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