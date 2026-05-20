Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani

ROMA, 20 MAG - Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Si sono così concluse le operazioni di recupero nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat 'Duke of York'.