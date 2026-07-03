NEW YORK, 03 LUG - Quasi 5.000 senzatetto hanno dormito in strada, in metropolitana o in parchi dell'inizio dell'anno. Si tratta del numero più alto in oltre un decennio e con un incremento di oltre 400 persone rispetto al 2025, pari a circa l'11%. I dati sono stati resi noti dal dipartimento dei Servizi Sociali nell'ambito dell'indagine 'Homeless Outreach Population Survey (Hope), che censisce il numero delle persone che hanno dormito all'aperto in una singola notte, il conteggio non include i senzatetto alloggiati nei ricoveri della città. Le zone più colpite sono Brooklyn e Manhattan e tra le cause c'è la mancanza di alloggi a prezzi accessibili A New York sono oltre 82mila i residenti che risiedono in centri di accoglienza. In città, inoltre, è in vigore il Right to Shelter, ossia un mandato legale unico negli Stati Uniti che garantisce un posto letto e servizi di base a chiunque non abbia un posto dove dormire. Per far fronte all'emergenza, il sindaco, Zohran Mamdani ha aperto oltre 430 ricoveri assicurando flessibilità, come assenza di coprifuoco, per togliere dalla strada il maggior numero possibile di senzatetto.
Record di senzatetto in strada a New York, sono quasi 5.000
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