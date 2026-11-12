LONDRA, 12 NOV - Re Carlo è stato ospite di Elton John nel suo programma 'Rocket Hour', trasmesso dalla radio online di Apple Music e disponibile anche come podcast, in una puntata che va in onda sabato, giorno del 78esimo compleanno anagrafico del sovrano, diverso da quello ufficiale celebrato ogni anno a giugno con la parata militare del Trooping the Colour. Durante la registrazione, avvenuta il mese scorso negli studi di Apple Music all'interno dell'ex centrale elettrica di Battersea, a Londra, il monarca ha definito la popstar "un tesoro nazionale dopo tutti questi anni". "Finirò all'Antiques Roadshow", ha scherzato il cantante, riferendosi al popolare format della Bbc, nato nel 1979, in cui esperti valutano oggetti d'antiquariato portati dal pubblico. "Benvenuto nel club", ha replicato il monarca. L'episodio è dedicato al legame tra la musica e il King's Trust, l'ente benefico creato da Carlo nel 1976 per aiutare i giovani svantaggiati a trovare lavoro o ad avviare un'attività. All'epoca era principe di Galles e la fondazione si chiamava Prince's Trust. "La musica è sempre stata al centro del Prince's Trust, e ora del King's Trust", ha detto il sovrano. Per l'occasione ha selezionato brani di artisti che hanno sostenuto la fondazione o che l'organizzazione ha aiutato a lanciare, tra cui la versione dei Muse di 'Feeling Good', Raye con 'Joy' e Skye Newman con 'Hairdresser'. Sir Elton è un sostenitore storico del Trust e quest'anno ha donato un paio dei suoi occhiali con le lenti rosa a un'asta celebrativa per i 50 anni dell'ente benefico. Per Carlo III è la seconda collaborazione con Apple Music, dopo 'The King's Music Room', il progetto dell'anno scorso in cui aveva presentato 17 sue canzoni preferite, una playlist comprendente fra gli altri Beyoncé, Kylie Minogue e Bob Marley.
Re Carlo ospite del programma di Elton John, 'sei un tesoro nazionale'
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