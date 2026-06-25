LONDRA, 25 GIU - Re Carlo III, il primo sovrano britannico a rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi, ha pagato più di 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) in tasse personali da quando è salito al trono nel settembre 2022. Lo ha annunciato Buckingham Palace. "L'ammontare delle tasse dovute da Sua Maestà dall'ascesa al trono è superiore a 30 milioni di sterline", ha affermato il palazzo, aggiungendo che la storica rivelazione fa parte di un impegno per la trasparenza, dato che le sue finanze sono sottoposte a un crescente controllo pubblico. Anche il principe William ha rivelato per la prima volta le sue informazioni fiscali personali: ha pagato più di 20 milioni di sterline in tasse da quando ha ereditato il titolo di Principe di Galles, dopo che suo padre è diventato re. Il Palazzo ha poi chiarito che Carlo e Camilla non torneranno a vivere a Buckingham Palace dopo i lavori di ristrutturazione, e continueranno a risiedere nelle vicinanze, a Clarence House. L'intenzione è quella di rendere Buckingham Palace "il centro cerimoniale della vita reale", con un maggiore accesso al pubblico.
Re Carlo ha pagato più di 30 milioni di sterline di tasse dal 2022
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