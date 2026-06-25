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Re Carlo ha pagato più di 30 milioni di sterline di tasse dal 2022

LONDRA, 25 GIU - Re Carlo III, il primo sovrano britannico a rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi, ha pagato più di 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) in tasse personali da quando è salito al trono nel settembre 2022. Lo ha annunciato Buckingham Palace. "L'ammontare delle tasse dovute da Sua Maestà dall'ascesa al trono è superiore a 30 milioni di sterline", ha affermato il palazzo, aggiungendo che la storica rivelazione fa parte di un impegno per la trasparenza, dato che le sue finanze sono sottoposte a un crescente controllo pubblico. Anche il principe William ha rivelato per la prima volta le sue informazioni fiscali personali: ha pagato più di 20 milioni di sterline in tasse da quando ha ereditato il titolo di Principe di Galles, dopo che suo padre è diventato re. Il Palazzo ha poi chiarito che Carlo e Camilla non torneranno a vivere a Buckingham Palace dopo i lavori di ristrutturazione, e continueranno a risiedere nelle vicinanze, a Clarence House. L'intenzione è quella di rendere Buckingham Palace "il centro cerimoniale della vita reale", con un maggiore accesso al pubblico.

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