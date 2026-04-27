Re Carlo è partito per gli Usa con scorta rafforzata dopo attacco a Trump

LONDRA, 27 APR - Re Carlo è partito alla volta degli Usa con la regina Camilla per la visita di Stato di quattro giorni con una "scorta rafforzata" dopo lo shock del fallito attentato contro il presidente Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Lo riporta il quotidiano britannico 'The i'. Mentre l'ambasciatore del Regno Unito a Washington, sir Christopher Turner, ha sottolineato che sono state predisposte "tutte le misure di sicurezza adeguate" per proteggere la coppia reale nel corso del tour che prevede il discorso al Congresso di Carlo III, una cena di gala alla Casa Bianca, una tappa a New York, con la visita al memoriale dell'11 settembre, prima di proseguire giovedì per il territorio d'oltremare britannico di Bermuda.