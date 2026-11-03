LONDRA, 03 NOV - Re Carlo III ha espresso oggi "orrore" e "vergogna" per le colpe storiche del traffico di schiavi, legate al passato coloniale del defunto Impero Britannico, parlando a St John's, capitale di Antigua e Barbuda, all'apertura del vertice biennale dei leader del Commonwealth. Il sovrano, presidente d'onore dell'organismo, non ha rivolto scuse formali alle ex colonie, ma vi ha fatto cenno a titolo personale evocando il suo dolore e rammarico.
Re Carlo al Commowealth, 'orrore e vergogna per lo schiavismo'
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