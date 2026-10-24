TORINO, 24 OTT - Le forze dell'ordine hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni a Torino dopo che manifestanti del corteo contro il riarmo hanno iniziato a lanciare razzi e bottiglie contro gli agenti. Le tensioni si sono verificate all'altezza del ponte Mosca, dove il corteo intendeva svoltare verso Borgo Dora e il centro cittadino. Ora i manifestanti stanno procedendo su Lungo Dora Napoli.
Razzi e bottiglie contro la polizia, a Torino fitto lancio lacrimogeni
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