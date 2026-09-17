L'AVANA, 17 SET - "Le Nazioni Unite sono al fianco di Cuba in questo momento estremamente difficile e, dall'ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, faremo tutto ciò che è in nostro potere per aiutare il popolo cubano". Lo ha affermato il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo dell'ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (Undrr), Kamal Kishore al termine di un incontro tenuto a L'Avana con il presidente Miguel Díaz-Canel. Il rappresentante Onu, giunto sull'isola per coordinare azioni volte a mitigare l'impatto della siccità e del cambiamento climatico ha inoltre trasmesso a Díaz-Canel che il suo ufficio è "consapevole degli effetti del blocco statunitense e li comprende", così come "delle sofferenze e delle difficoltà che Cuba sta affrontando". Il presidente cubano ha affermato da parte sua che "Cuba dimostra anche nelle peggiori condizioni, come quelle che l'isola sta attraversando, si possono ottenere risultati significativi nella riduzione dei rischi di disastro" ribadendo tuttavia che "l'inasprimento del blocco e dell'embargo energetico" imposti dagli Usa hanno "un impatto" su ogni ambito della "vita economica e sociale" del Paese, nonché sulla "capacità dell'isola di ridurre i rischi di disastro". "La sua visita è di grande importanza, date le condizioni che il nostro Paese sta attualmente affrontando, è un segno di sostegno e comprensione della situazione", ha aggiunto Díaz-Canel.
Rappresentante Onu visita Cuba, 'a fianco dell'isola in questo momento difficile'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiL'AVANA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...