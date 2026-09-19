WASHINGTON, 18 SET - Un rapporto di intelligence creato con l'intelligence artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate americane la scorsa primavera, nel pieno della guerra con l'Iran, ha fatto scattare l'allarme e ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la Cnn in esclusiva. Secondo il rapporto, una nave cinese in Medio Oriente stava trasportando componenti destinati a un programma di armi nucleari. La notizia ha subito fatto mobilitare l'esercito Usa: personale militare armato si è preparato a salire a bordo della nave, mentre jet militari sono decollati dalle basi nella regione. Ma poco prima che l'operazione ricevesse il via libera ufficiale, funzionari dell'esercito hanno analizzato il rapporto e scoperto che era stato generato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In particolare è emerso che il chatbot utilizzato dall'analista aveva identificato in modo errato il carico trasportato dalla nave cinese. La conclusione è stata che il rapporto era "completamente falso" ma ha "rischiato di scatenare una guerra" con la Cina, secondo quanto riferito dalle fonti.
'Rapporto intelligence generato con Ia ha rischiato di scatenere guerra Usa-Cina'
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