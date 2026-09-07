ROMA, 07 SET - Un lungo abbraccio, che i presenti hanno definito commovente, tra la nuova co-conduttrice di Report, Claudia Di Pasquale e Sigfrido Ranucci, che è tornato oggi nella redazione di Report per salutare alcuni inviati storici della trasmissione. Tra i due c'è sempre stato un ottimo rapporto. Lui ha tessuto le sue lodi quando è stata nominata, lei, anche in un'intervista uscita oggi su Il Corriere della Sera, ha sottolineato: "con Sigfrido ho sempre avuto un buon rapporto e ho lavorato 15 anni con la massima autonomia". Ranucci è tornato nella sua stanza, dove ci sono tutti i ricordi raccolti in venti anni alla guida della trasmissione e ha cominciato a fare gli scatoloni. Il nuovo incarico di Ranucci, che è vicedirettore, non è ancora stato definito. Il legale del conduttore, Roberto De Vita, sta comunque preparando il ricorso contro la decisione della Rai di sostituirlo per chiedere il reintegro nel suo ruolo.
Ranucci torna nella redazione di Report, lungo abbraccio con Di Pasquale
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