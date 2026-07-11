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Ranucci, 'stop repliche Report? Si sospende la memoria del Paese'

ROMA, 11 LUG - "Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore. La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese". Lo afferma il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, in un post sul suo profilo Instagram.

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