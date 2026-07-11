ROMA, 11 LUG - "Sospendere le repliche di Report per cautelare un marchio aziendale è una decisione che rischia di avere la stessa lettura che le bombe davanti casa mia siano state messe per amore. La conseguenza di questa decisione è che ad essere sospesa è la qualità del lavoro di una squadra, e soprattutto la memoria di fatti importanti di questo Paese". Lo afferma il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, in un post sul suo profilo Instagram.
Ranucci, 'stop repliche Report? Si sospende la memoria del Paese'
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