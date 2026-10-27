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Raid Usa contro una nave della droga nel Pacifico, uccise 5 persone

NEW YORK, 27 OTT - Raid americano contro una nave della droga nel Pacifico orientale. "L'intelligence ha confermato che l'imbarcazione era coinvolta nel narcotraffico. Nell'operazione sono rimasti uccisi cinque narco terroristi", afferma il Us Southern Command.

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