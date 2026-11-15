ROMA, 15 NOV - In una settimana di attacchi mirati, l'Ucraina ha compromesso nove delle 35 principali raffinerie di petrolio russe, riducendo la capacità di raffinazione del Paese del 30%. Lo riporta Rbc Ukraine. L'offensiva ha fatto scendere i volumi effettivi di greggio lavorato a circa 200.000 tonnellate metriche al giorno. Nel mirino sono finiti anche depositi di petrolio, stazioni di pompaggio e terminali di esportazione. Interruzioni nell'approvvigionamento di carburante sono state segnalate in Carelia, Buriazia, nel territorio della Transbajkalia (Zabaykalsky Krai), nel territorio di Krasnojarsk (Krasnoyarsk Krai) e nelle regioni di Novosibirsk, Arcangelo e Penza. Secondo il ministero della Difesa ucraino, la Russia non sta solo perdendo parte della propria capacità di raffinazione, ma deve anche affrontare problemi nel mercato interno dei carburanti ed è costretta a rafforzare la protezione lungo le rotte chiave utilizzate per l'esportazione di risorse energetiche.
Raid ucraini mettono fuori uso 9 grandi raffinerie russe
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