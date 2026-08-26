ROMA, 26 AGO - Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipeck, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Lo riferiscono le agenzie russe Tass e Ria Novosti. "Nel distretto di Lipeck, un'abitazione privata ha preso fuoco in seguito allo schianto di un drone. Purtroppo, due persone sono morte: un uomo e un ragazzo di 14 anni", ha scritto il governatore sulla piattaforma Max. Anche due donne, ha aggiunto Artamonov, sono rimaste ferite e stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria. Nella notte, inoltre, un attacco ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries a Kotovsk, nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Lo riferisce la Tass, che cita il governatore Yevgeny Pervyshov. "Secondo le informazioni preliminari, un dipendente di Wildberries è rimasto ferito, avendo subito una commozione cerebrale a causa dell'onda d'urto" ha scritto il governatore in un post sul canale Max.
Raid ucraini in Russia, due morti e un ferito
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...