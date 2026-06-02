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Raid russo su Dnipro, 4 morti e almeno 16 feriti

(ANSA-AFP) - KIEV, 02 GIU - Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato quattro morti e almeno 16 feriti, molti dei quali in modo grave. Lo ha dichiarato stamattina il capo dell'amministrazione militare regionale. "Il numero dei feriti nell'attacco notturno russo a Dnipro è salito a 16. Questo attacco nemico ha causato la morte di quattro persone", ha detto Oleksandr Ganja su Telegram. (ANSA-AFP).

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