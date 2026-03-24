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Raid russi sull'Ucraina: 3 morti e 14 feriti, allerta in quasi tutto il Paese

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KIEV, 24 MAR - E' salito ad almeno tre morti e 14 feriti il bilancio dei raid russi lanciati stanotte sull'Ucraina, che hanno colpito in particolare le città di Poltava e Zaporizhzhia, mentre l'allerta antiaerea è scattata in tutto il Paese a eccezione della regione meridionale di Odessa. Lo rendono noto le autorità di Kiev.

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