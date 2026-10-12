URZULEI, 12 OTT - Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato da 24 ore nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, è stato raggiunto dai soccorritori che hanno scavato a mano per arrivare fino al cunicolo dove è bloccato il 31enne di Codrongianos. Olmetto è cosciente e ha traumi e ferite. Ora i soccorritori stanno procedendo con estrema attenzione a liberalo dalla frana che lo ha travolto e immobilizzato. Le operazioni sono complesse perché c'è il rischio di nuovi crolli.
Raggiunto dai soccorritori speleologo intrappolato in grotta in Sardegna
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