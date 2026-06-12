GENOVA, 12 GIU - I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un ragazzo incastrato negli scogli tra il porticciolo e la spiaggia delle Calandre. Potrebbe trattarsi di uno dei due giovani scomparsi il 9 giugno scorso dopo un tuffo dalla scogliera vicina alla spiaggia. Il recupero della salma è in corso. Sul posto, i carabinieri di Ventimiglia e i parenti dei due ragazzi scomparsi che non hanno mai smesso di seguire le ricerche. Il 9 giugno Whalid Sobi, 19 anni, ed Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 anni, si sarebbero tuffati dalla scogliera adiacente alla spiaggia senza riuscire a rientrare a riva a causa delle forti correnti e del moto ondoso. Alcuni bagnanti hanno tentato di raggiungere i due ragazzi per prestare soccorso senza successo. Uno di loro ha riferito di averli visti scomparire sott'acqua senza più riemergere.
Ragazzi scomparsi in mare, cadavere trovato dai sub dei Vigili del fuoco
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