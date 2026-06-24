MILANO, 24 GIU - Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani fra i 17 e i 18 anni, che erano tra i nove ragazzi, lui compreso, a bordo di un'Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese, all'alba del 21 giugno. Lo ha deciso la gip di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari come misura cautelare. Il pm Rosario Ferracane, invece, aveva chiesto che rimanesse in carcere, dove era detenuto da tre giorni.
Ragazzi morti in un canale, arresti domiciliari per il 18enne
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