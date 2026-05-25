TRENTO, 25 MAG - Elena Berselli, 23 anni, è morta dopo una caduta in montagna in Alto Adige. La giovane , residente Zola a Predosa (Bologna), è scivolata per 200 metri su un tratto ancora innevato mentre era in escursione in località Val Mesdì di Corvara in Badia, ad una quota di circa 1.800 metri. L'allarme è stato lanciato domenica sera, perché della giovane non si avevano più notizie. Sul posto il Soccorso alpino.
Ragazza di 23 anni muore in Val Badia dopo una caduta di 200 metri
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