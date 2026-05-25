Ragazza di 23 anni muore in Val Badia dopo una caduta di 200 metri

TRENTO, 25 MAG - Elena Berselli, 23 anni, è morta dopo una caduta in montagna in Alto Adige. La giovane , residente Zola a Predosa (Bologna), è scivolata per 200 metri su un tratto ancora innevato mentre era in escursione in località Val Mesdì di Corvara in Badia, ad una quota di circa 1.800 metri. L'allarme è stato lanciato domenica sera, perché della giovane non si avevano più notizie. Sul posto il Soccorso alpino.