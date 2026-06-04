Quirinale, dopo Pg Milano nessuna rivalutazione della grazia a Minetti

ROMA, 04 GIU - "Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia - che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto - di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella Magistratura". E' quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti.